بلدية إرزي: تسجيل 3 إصابات

أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي، في بيان، "تسجيل 3 إصابات بكورونا في البلدة"، داعية المخالطين إلى "التزام الحجر".وطلبت من أصحاب المصالح والمحال التجارية "التشدد في إتخاذ التدابير الوقائية".