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لبنان
بلدية إرزي: تسجيل 3 إصابات
Lebanon 24
04-12-2020
|
11:31
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أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي، في بيان، "تسجيل 3 إصابات بكورونا في البلدة"، داعية المخالطين إلى "التزام الحجر".
وطلبت من أصحاب المصالح والمحال التجارية "التشدد في إتخاذ التدابير الوقائية".
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