لبنان

وزير الصحة التقى البستاني مع وفد لجنة مستشفى دير القمر

Lebanon 24
04-12-2020 | 11:37
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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن النائب فريد البستاني يرافقه وفد من لجنة مستشفى دير القمر الحكومي، في حضور المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان.

اثر اللقاء، أوضح البستاني "أن البحث تناول ما تم تحقيقه من خطوات ميدانية لاستكمال بناء المستشفى والبدء بتشغيله"، ونوه "بما قدمته وزارة الصحة العامة للمستشفى من دعم رغم الظروف الصعبة وشح الاموال"، ولفت الى ان "الوزير حسن يبذل جهودا كبيرة لتأمين المزيد من التمويل لمستشفى دير القمر الذي يشكل حاجة للأهالي والمقيمين من النازحين"، مشددا على "وجوب أن يكون المستشفى من الدرجة الاولى نظرا للمهام الملقاة عليه".

بدوره قال رئيس لجنة المستشفى النقيب أنطوان البستاني:"نبذل جهودا مكثفة للبدء بتشغيل المستشفى، ونتوقع أن يتم افتتاح القسم الاول في شهر حزيران المقبل على أن يكون مسار العمل متدرجا بدءا من الطوارىء وأمراض القلب، حتى إنجاز المشروع".
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