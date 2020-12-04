لبنان

تمثال برونزي يقوده الى السجن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2020 | 12:31
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قبل أن يتمكن سارق التمثال من إتمام البيعة، وصلت دورية أمنية الى المكان واقتادته الى السجن.

 

في آب الماضي، وأثناء وجود المدعى عليه "محمد.ع" (مواليد 1993، سوري) داخل شقة سيدة من آل غزال في محلة سن الفيل، للمشاركة في أعمال تركيب زجاج كانت تُنفّذ على شرفتها، شاهد تمثالاً برونزيّاً على الطاولة الموجودة قرب الشرفة فقام بسرقته، وتوجّه بعدها الى محلّة البسطة محاولاً بيع التمثال للمدعو "حسن.ش" الذي يملك محلاً لبيع التحف في المحلّة، إلا انّ الأخير شكّ بالمدعى عليه وبقانونية استحصاله على التمثال فاتصل بالأجهزة الأمنية وجرى توقيف السارق.

وقد اعترف المدعى عليه بما نُسب إليه.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب أحال المدعى عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بجرم المادة 636 عقوبات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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