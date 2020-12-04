لبنان

تمديد مهل وإعفاء من غرامات.. بيان من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
04-12-2020 | 13:30
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ، البيان الآتي:

"نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ، تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تمديد مهلة تسديد البدلات العائدة للعام 2020 من دون ترتيب اي غرامة تأخير وذلك لغاية 31/12/2020. ولتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم، عمدت المؤسسة الى اتخاذ الاجراءات التالية :
1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.

2 - الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85% لغاية تاريخ 31/12/2020.

3 - تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 60 % لإشتراكات المياه بالعيار و78 % لإشتراكات المياه بالعداد لغاية 31/12/2020


4 - تخفيض بدل تغيير اسم المشترك بنسبة 90 % لغاية 31/12/2020.

5 - أصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكاتهم السابقة) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها من دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح - بدارو.

6 - كما تدعو المشتركين الذين يرغبون بإلغاء اشتراكاتهم الدائمة التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لالغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2020 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للأصول وإلا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط.

- والذين يستفيدون من الاشتراكات الموقتة من اي نوع كانت و يرغبون بإلغاء إشتراكاتهم وجوب التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2020 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للأصول تحت طائلة اعتبار الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط مع تحميل اصحابها ما يترتب على هذا التدبير من بدلات التجديد وفقا لاحكام الانظمة المرعية الاجراء.

تذكر المؤسسة جميع المشتركين بإمكانية تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموالO.M.T. او عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة ebml.gov.lb اوebml mobile app من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الإئتمان عبر الإنترنت.

يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

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