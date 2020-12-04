لبنان

نشر صورتها بطريقة غير لائقة ورقم هاتفها للراغبين بإقامة علاقة معها.. فوقع بقبضة قوى الأمن!

Lebanon 24
04-12-2020 | 13:26
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "وردَت رسالة عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد للمديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، حول تعرّض إحدى الفتيات القاصرات لعمليّة تشهير من قبل مجهول عبر أحد مواقع التّواصل الاجتماعي.
باستماع إفادتها – بحضور مندوبة الأحداث - من قبل عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تبيّن أنّ مجهولاً - تَعرَّفتْ إليهِ مؤخّراً على مواقع التّواصل الاجتماعي - أقدم على إنشاء حساب باسمها وقام بنشر صورتها بطريقة غير لائقة، ورقم هاتفها الخاصّ وإعلان لمن يرغب بإقامة علاقة جنسيّة معها، لقاء مبلغ مالي.

وعندما أبلغته القاصر أنّها تنوي تقديم شكوى بحقّه، قام بالتخلّي عن رقم هاتفه وحسابات مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة له، محاولاً إخفاء هويّته، والتواري.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور من معرفة كامل هويّته وتحديد مكان إقامته.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أودع المرجع القضائي المختصّ بناءً على إشارته. 

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".
 
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