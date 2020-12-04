لبنان

عون استقبل سفير تشيلي مودعا وابرق الى نظيره الفرنسي معزيا بجيسكار ديستان

Lebanon 24
04-12-2020 | 13:30
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير تشيلي في لبنان موريسيو اوغالدي في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في بيروت.

وشكر الرئيس عون السفير اوغالدي على "الجهود التي بذلها خلال وجوده في لبنان من أجل تعزيز العلاقات مع تشيلي"، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

برقية تعزية الى ماكرون
وأبرق الرئيس عون الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا، باسمه وباسم الشعب اللبناني، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، اثر اصابته بوباء كورونا.

ونوه الرئيس عون في برقيته، ب"تمسك الرئيس الراحل بوحدة لبنان وسيادته على كامل أراضيه، في بداية الحرب اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي، التي تزامنت مع فترة ولايته الرئاسية". كما أشاد بمواقفه الداعمة للاتحاد الأوروبي ومؤلفاته الادبية كعضو في الاكاديمية الفرنسية التي انتخب فيها عضوا بعد فترة من انتهاء ولايته الرئاسية.
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