نقابة محرري الصحافة: إعفاء الزملاء المنتسبين من رسم 2021 بشرط

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:

"أتخذ في جلسة مجلس النقابة 3 كانون الاول 2020 بشكل استثنائي وبالنظر الى الأحوال الاقتصادية التي تعيشها البلاد قرار يعفي الزملاء الصحافيين المنتسبين الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية من رسم الاشتراك السنوي عن العام 2021، شرط ان يكونوا قد سددوا كامل اشتراكاتهم السنوية حتى العام 2020 ضمنا.

ويعتبر كل من سدد اشتراكه عن العام 2021 سلفا معفى من الرسم السنوي عن العام 2022".