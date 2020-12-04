لبنان

داخل مخيم البص.. 15% من السكان مصابون و5 وفيات

Lebanon 24
04-12-2020 | 13:45
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أعلنت خلية الأزمة في مخيم البص في صور في بيان، "وجود 150 إصابة بكورونا أي 15% من سكان المخيم وخمس حالات وفاة، في حين أدخل عدد من الحالات العناية الفائقة".

ودعت "المصابين والمخالطين إلى التزام الحجر وعدم التهاون والتواصل مع خلية الازمة، بالاضافة إلى التزام الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وإلغاء المناسبات الاجتماعية".

وأكدت وجوب "التزام المحال التجارية والمقاهي الاجراءات الوقائية المناسبة، حتى لا نقع في المحظور"، داعية إلى "التعاون مع الطواقم الصحية التابعة لخلية الأزمة التي ستزور المرضى في المخيم".
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