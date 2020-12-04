إصابة جديدة في القرنة العكارية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية القرنة في بيان "تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا، في حين تتلقى 14 حالة العلاج وملتزمة الحجر الصحي".

ودعت "المخالطين إلى التزام تدابير السلامة العامة والتواصل مع مختار البلدة محمد زكريا"، مذكرة بـ "ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء".