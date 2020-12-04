وزير الصحة: نعمل مع البنك الدولي لزيادة اقسام كورونا لاستقبال المساجين المصابين

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مؤتمر صحافي تناول موضوع استشفاء المصابين بكورونا في السجون، انه " تم عزل جميع المصابين في سجن رومية، وان التعامل معهم من قبل السجن هو بشكل صحيح، والنموذج الذي طبق في رومية لمواجهة كورونا يطبق في عدد من الأماكن".

وأوضح "ان هناك 17 مستشفى يستقبل مرضى "كورونا"، ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض "كورونا".

وقال: "بالتعاون مع البنك الدولي نعمل على زيادة أقسام كورونا قادرة على استقبال مرضى من المساجين"، داعيا "المؤسسات الاكاديمية الجامعية الى التوأمة مع المستشفيات الحكومية للمساهمة في مواجهة كورونا".