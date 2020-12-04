لبنان

بري التقى العريضي والمشنوق وأبرق معزيا الرئيس ماكرون

Lebanon 24
04-12-2020 | 14:31
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية  .

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس النائب نهاد المشنوق . 

على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا بوفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان ومما جاء في نص البرقية :  

فرنسا كما لبنان يفقدان اليوم شخصية سياسية برلمانية وقيادية متميزة عملت حتى الرمق الاخير من حياته من أجل إرساء قيّم الحرية والمساواة والأخوة... ويفقدان شخصية متميزة عملت بإخلاص من اجل توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين في أحلك الظروف هو الرئيس الراحل فاليري جيسكار ديستان . 

وختم  الرئيس بري :  

بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب الفرنسي الصديق ومن أسرة الراحل  بخالص التعزية متمنياً لكم ولفرنسا دوام التقدم والاستقرار  .


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