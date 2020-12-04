لبنان

49 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة و50 حالة شفاء في محافظة عكار

Lebanon 24
04-12-2020 | 16:13
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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و50 حالة شفاء.

ولفت التقرير الى ان اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم أصبح: 2960 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 569 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي الوقائي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 585 حالة.

في حين بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء : 2343 حالة.


وارتفع عدد الوفيات الى54 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الجائحة.

وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:
برقايل4، عيدمون4، ببنين3، رحبة3، الحيصة 3، عين الذهب2،ذوق الحبالصة2، حلبا2، تكريت2.

واصابة واحدة في بلدات: المقيبلة، الشيخ محمد، حيذوق،السويسة، الكنيسة، بينو، مشتى حمود، الحوشب، عندقت، مشمش، القبيات،مشتى حسن،وادي الجاموس،مركز الحجر في فنيدق، الريحانية، المحمرة، فنيدق، وادي خالد، برج العرب، الرامة، اكروم، الكواشرة، مركز الحجر في تل حياة، القرنة.
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