خلية ازمة إتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 7 حالات جديدة

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم سبع حالات جديدة، 4 منها في عديسة وواحدة في مجدل سلم واثنتان في كفركلا، والحالات الوافدة لا يوجد، اما حالات الشفاء 11 حالة، 4 منها في مجدل سلم و3 في الطيبة و3 قبريخا وحالة واحدة في كل من تولين والخيام، وحالة وفاة واحدة في بلدة طلوسة.

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 687 حالة، و501 حالة شفاء 22 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 135 حالة مؤكدة مخبريا، 129 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في المسشتفى".