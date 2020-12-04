تظاهرة من العدلية الى المرفأ للمطالبة بتحرك القضاء في انفجار 4 اب

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن انطلاق تظاهرة تضم عشرات المحتجين من منطقة العدلية في بيروت مرورا بساحة الشهداء وصولا إلى مرفأ بيروت، للمطالبة بتحرك القضاء في قضية انفجار 4 آب، رافعين الاعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الشعارات التي تدعو الى محاسبة المسؤولين عن الانفجار ، مؤكدين على استمرار حراك 17 تشرين حتى تحقيق كامل الاهداف.

