لبنان

مجلس التنفيذيين اللبنانيين: لو دريان أكد وقوف فرنسا الى جانب الشعب اللبناني

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:29
A-
A+
Doc-P-771961-637427037057114976.jpg
Doc-P-771961-637427037057114976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) في بيان، أن "وجه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان وجه رسالة الى الاغتراب اللبناني، أكد فيها دعم بلاده الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يقف فيها على مشارف الانهيار".
 

ولفت البيان الى أن "لو دريان دعا المغتربين اللبنانيين الى مواصلة القيام بدورهم الحيوي، وحثهم على دعم وطنهم من خلال إرسال المساعدات للشعب اللبناني عبر منصتين مخصصتين لدعم لبنان من قبل الامم المتحدة والمؤسسة الفرنسية للدعم بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية. كما أكد أن فرنسا لم تتأخر يوما عن الوقوف الى جانب لبنان وبالاخص بعد انفجار الرابع من آب، من خلال مواقفها وتقديمها مساعدات فورية على مختلف الصعد ومع المتابعة السياسية المستمرة".
 

وأوضح المجلس أن "هذه الرسالة من وزير الخارجية الفرنسي تأتي ردا على الخطاب المشترك الذي أرسل الى الخارجية الفرنسية من قبل مجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا (HALFA) ومجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) والمجلس الاغترابي اللبناني في بلجيكا".
 

وأشار الى أنه "في معرض رسالته، أكد لو دريان على حتمية التزام الطبقة السياسية بإجراء الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد، مشددا على وقوف فرنسا الدائم الى جانب الشعب اللبناني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2020-12-05
01:19 | 2020-12-05
01:12 | 2020-12-05
00:49 | 2020-12-05
00:35 | 2020-12-05
00:23 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website