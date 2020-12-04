مجلس التنفيذيين اللبنانيين: لو دريان أكد وقوف فرنسا الى جانب الشعب اللبناني

أعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) في بيان، أن "وجه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان وجه رسالة الى الاغتراب اللبناني، أكد فيها دعم بلاده الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يقف فيها على مشارف الانهيار".





ولفت البيان الى أن "لو دريان دعا المغتربين اللبنانيين الى مواصلة القيام بدورهم الحيوي، وحثهم على دعم وطنهم من خلال إرسال المساعدات للشعب اللبناني عبر منصتين مخصصتين لدعم لبنان من قبل الامم المتحدة والمؤسسة الفرنسية للدعم بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية. كما أكد أن فرنسا لم تتأخر يوما عن الوقوف الى جانب لبنان وبالاخص بعد انفجار الرابع من آب، من خلال مواقفها وتقديمها مساعدات فورية على مختلف الصعد ومع المتابعة السياسية المستمرة".





وأوضح المجلس أن "هذه الرسالة من وزير الخارجية الفرنسي تأتي ردا على الخطاب المشترك الذي أرسل الى الخارجية الفرنسية من قبل مجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا (HALFA) ومجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) والمجلس الاغترابي اللبناني في بلجيكا".



