لبنان

دياب استقبل ديل كول وترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:49
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم، قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ونائبه جاك كريستوفيدس، بحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وشربل وهبة، والمستشار جبران صوفان، وتم البحث في التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701.
 

ثم ترأس الرئيس دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن وشربل وهبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وبترا خوري، وجرى عرض للتدابير اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، لا سيما في المناطق التي سجلت أعلى نسب من الإصابات.
 
 
 
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