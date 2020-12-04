أرقام كورونا في لبنان تواصل التحليق... ماذا عن الوفيات؟

واصل عداد كورونا ارتفاعه وحصده المزيد من الأرواح في لبنان، حيث اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1478 اصابة جديدة و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.