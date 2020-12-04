لبنان

أرقام كورونا في لبنان تواصل التحليق... ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:53
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واصل عداد كورونا ارتفاعه وحصده المزيد من الأرواح في لبنان، حيث اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1478 اصابة جديدة  و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
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