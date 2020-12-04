"كورونا" يتوسع في لبنان.. هذا ما سجلته المناطق من إصابات جديدة

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تقدّمه في العديد من المناطق اللبنانية، مضيفاً إلى سجلاته إصابات جديدة.

سجلت اليوم في الضنية حالتا وفاة لشخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، الوفاة الأولى لشخص من بلدة بقاعصفرين ويسكن في بلدة بقرصونا، أما الوفاة الثانية فهي لشخص من بلدة بخعون.



بموازاة ذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير - الضنية عن "تسجيل إصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري التي جاءت إيجابية"، وطلبت من "المصاب والمخالطين حجر أنفسهم والإلتزام بالتدابير الصحية الوقائية، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

من جهتها، أعلنت بلدية الشيخ محمد في عكار عن "وجود حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا اليوم تعود الى المواطن ح.ج.ن."، داعية المخالطين له "الالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور عوارض قبل اجراء الفحوص اللازمة".





كذلك، أعلنت بلديه بنعفول- قضاء صيدا في بيان عن اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا، وتمنت على جميع المخالطين له التواصل مع لجنة الطوراىء في البلدة لإجراء ما يلزم".



وأكدت البلدية على الاهالي "ضرورة التزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات الصحة فيما خص الكمامة والتباعد والتزام كل معايير السلامة العامة".

بدورها، أ علنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل عن تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

وسجلت لجنة التتبع والترصد في الهرمل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في القبيات انه تم تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة ليرتفع العدد الى 26 حالة. ومع هذا، فقد تم تسجيل 5 حالات شفاء.

ومع هذا، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3555 مصاباً، وقد تماثل 1876 منهم الى الشفاء بشكل تام.

كذلك، أعلنت "خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى" في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، عن تسجيل 10 إصابات بـ"كورونا" في قرى وبلدات المتن الأعلى وتوزعت على النحو التالي:

- كفرسلوان: 4

- قبيع: 1 وحالة وفاة.

- قرنايل: 2

- العبادية: 2

- الهلالية: 1 حالة وفاة.



من جهتها، سجلت بلدية زيتا - قضاء صيدا ارتفاعاً ملحوظا باصابات كورونا خلال هذا الاسبوع، حتى وصل عدد الحالات الى 13 حالة، منها 4 حالات في المستشفى، و9 حالات في الحجر المنزلي، يخضعون للمتابعة.



