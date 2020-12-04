حريق في مطعم على طريق عام عدشيت - القصيبة

شب مساء اليوم حريق في مطعم على طريق عام بلدة عدشيت - القصيبة.

وعملت عناصر من الدفاع المدني من مركز كفرصير على اخماد النيران، ولم تسجل اية اصابات حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.