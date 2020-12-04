لبنان

لوحة تسجيل وترخيص حاجب للرؤية مزورين في قبضة القوى الامنية

Lebanon 24
04-12-2020 | 20:41
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

أثناء قيام عناصر من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، ولدى التدقيق بمستندات عائدة لإحدى السيّارات، وهي من نوع "نيسان صاني" لون أبيض بهدف التأكّد من قانونيتها، تبيّن انها تحمل لوحة مزوّرة، كذلك عُثر بحوزة سائقها على ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس مزوّر أيضاً.

تمّ حجز السيّارة، والتحقيق جارٍ مع السائق من قِبل فصيلة فرن الشبّاك، بإشراف القضاء المختص.
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