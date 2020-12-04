لبنان

"متحدون" أطلق حملة "طاقتك بقاعك"

Lebanon 24
04-12-2020 | 20:42
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أطلق تحالف "متحدون" اليوم، مع محافظة بعلبك والهرمل وبلديتي القاع والهرمل، مبادرة حملة "طاقتك بقاعك".
 
وأوضح التحالف في بيان، أن الهدف منها "تفعيل الحلول المستدامة المطلوبة فورا لإعادة انتظام عمل قطاع المحروقات بمؤازرة الأهالي والقوى الأمنية المنتشرة في المنطقة، وإعادة تعزيز ثقة أهالي منطقة البقاع واللبنانيين بأن منطقة البقاع ليست خاضعة لنفوذ تجار المخدرات ومنطق العشائر بل هي منطقة يسود فيها حكم القانون ومنطق التآخي والتعاضد بين العائلات".
 

ولفت التحالف الى أن "الحملة تلقي الضوء بشكل خاص، على خارطة عمل مع المؤسسات الحكومية في البقاع بالتعاون مع متحدون ومؤازرة كل من الأهالي والقوى الأمنية، على إعادة تنظيم قطاع المحروقات من خلال عدد من ورش العمل المستقلة عن بعضها البعض"، مؤكدا "التواصل مع بلديات بقاعية أخرى ومع الوزارات المعنية لإطلاق حملة "طاقتك بقاعك" رسميا على صعيد وطني في القريب العاجل".

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