"متحدون" أطلق حملة "طاقتك بقاعك"

أطلق تحالف "متحدون" اليوم، مع محافظة بعلبك والهرمل وبلديتي القاع والهرمل، مبادرة حملة "طاقتك بقاعك".

وأوضح التحالف في بيان، أن الهدف منها "تفعيل الحلول المستدامة المطلوبة فورا لإعادة انتظام عمل قطاع المحروقات بمؤازرة الأهالي والقوى الأمنية المنتشرة في المنطقة، وإعادة تعزيز ثقة أهالي منطقة البقاع واللبنانيين بأن منطقة البقاع ليست خاضعة لنفوذ تجار المخدرات ومنطق العشائر بل هي منطقة يسود فيها حكم القانون ومنطق التآخي والتعاضد بين العائلات".