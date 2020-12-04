توضيح من رابطة قدماء القوى المسلحة.. هذا ما جاء فيه

أصدرت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية بيانا جاء فيه: "ورد في الوكالة الوطنية للاعلام باسم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية بيان وزعه العميد المهندس المتقاعد فؤاد المولى ومفاده موقف للرابطة من كلام وزير الداخلية العميد المتقاعد محمد فهمي في حلقة تلفزيونية حول القضاء.



ان الرابطة توضح الآتي:



1- لا علاقة لها بهذا البيان ومضمونه لا من قريب ولا من بعيد، لا سيما أن العميد المهندس المتقاعد فؤاد المولى هو منتحل صفة، حيث أنه لا وجود لمنصب منسق عام الرابطة في نظامها الأساسي، وحيث أنه عضو في الهيئة العامة من دون أي وظيفة ولا يحق له التكلم باسم الرابطة التي تصدر بياناتها الرسمية موقعة حصرا، من رئيسها اللواء المتقاعد عثمان عثمان.



2- إن الوزير العميد المتقاعد محمد فهمي هو حقا عضو شرف في الرابطة التي تفتخر به وزيرا خرج من صفوف المتقاعدين".