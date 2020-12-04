لبنان

كم بلغ عدد حالات كورونا في الرحلات الآتية الى بيروت؟

Lebanon 24
04-12-2020 | 21:20
A-
A+
Doc-P-772008-637427137023007518.jpg
Doc-P-772008-637427137023007518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/12/2020 و2/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 1/12/2020 على الشكل الآتي:


" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
" رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية).

وكذلك جاءت نتائج 2/12/2020 على الشكل الآتي:

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
" رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (عشر حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (كلها سلبية)
" رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2020-12-05
01:19 | 2020-12-05
01:12 | 2020-12-05
00:49 | 2020-12-05
00:35 | 2020-12-05
00:23 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website