4 حالات في الخرايب الزهراني

رصدت اربع حالات كورونا في بلدة الخرايب، وأصدرت البلدية بيانا في هذا الشأن، تمنت فيه الشفاء للمصابين، مؤكدة إلتزامهم الحجر الصحي 14 يوما بعد المخالطة.كما وطلب البيان التنسيق مع اللجنة قبل خضوع المخالطين للفحص، اذ ان الفحص السلبي للمخالط لا يعني خلو المخالط من الاصابة ولا يغنيه عن الحجر الالزامي لمدة 14 يوما.وأكد البيان "إصابة البعض بالفيروس من دون الاحساس بأي عوارض، داعيا إلى ضرورة التزام التباعد الاجتماعي، الكمامة، التعقيم والحماية القصوى لكبار لسن ولذوي الحالات الصحية الحرجة".