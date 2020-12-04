قتيل في حادث صدم على اوتوستراد الغازية

وقع حادث صدم على اوتوستراد الغازية جنوبي صيدا، ادى الى مقتل شخص.

وأفيد ان اشكالا حصل في المكان مع المارة من قبل اهالي الضحية كردة فعل على ما حصل. وحضرت سيارات الاسعاف والقوى الامنية الى المكان.