لبنان

قتيل في حادث صدم على اوتوستراد الغازية

Lebanon 24
04-12-2020 | 22:11
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 وقع حادث صدم على اوتوستراد الغازية جنوبي صيدا، ادى الى مقتل شخص.
وأفيد ان اشكالا حصل في المكان مع المارة من قبل اهالي الضحية كردة فعل على ما حصل. وحضرت سيارات الاسعاف والقوى الامنية الى المكان.
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