لبنان

السيد يردّ على الأمن العام: "حسناً فعل"

Lebanon 24
04-12-2020 | 23:33
A-
A+
Doc-P-772029-637427218495306381.jpg
Doc-P-772029-637427218495306381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حسناً فعل الأمن العام بتأكيد حصول إختلاسات وسرقة رسوم مالية (ما يزيد عن 20 مليار ليرة) من قبل شبكة عريضة من الموظفين إرتكبوا الجريمة على مدى سنوات. وتبقى العبرة بالتحقيق مع هؤلاء وإحالتهم للقضاء وإطلاع الرأي العام على الحقيقة وهويات المتورطين على غرار ما حصل مؤخراً في مؤسسات أخرى".
 
 
وكانت المديرية العامة للأمن العام أصدرت بياناً جاء فيه: "رداً على ما ورد على لسان النائب اللواء جميل السيّد حول تحقيق يجري في الأمن العام لجهة اختلاس أموال من قبل بعض العسكريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن هناك تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس، وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها".

وختم: "تتمنى هذه المديرية عدم التداول بهذا الملف ضماناً لسرية التحقيق وصولًا إلى النتائج المتوخاة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2020-12-05
01:19 | 2020-12-05
01:12 | 2020-12-05
00:49 | 2020-12-05
00:35 | 2020-12-05
00:23 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website