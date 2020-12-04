السيد يردّ على الأمن العام: "حسناً فعل"

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حسناً فعل الأمن العام بتأكيد حصول إختلاسات وسرقة رسوم مالية (ما يزيد عن 20 مليار ليرة) من قبل شبكة عريضة من الموظفين إرتكبوا الجريمة على مدى سنوات. وتبقى العبرة بالتحقيق مع هؤلاء وإحالتهم للقضاء وإطلاع الرأي العام على الحقيقة وهويات المتورطين على غرار ما حصل مؤخراً في مؤسسات أخرى".

وكانت المديرية العامة للأمن العام أصدرت بياناً جاء فيه: "رداً على ما ورد على لسان النائب اللواء جميل السيّد حول تحقيق يجري في الأمن العام لجهة اختلاس أموال من قبل بعض العسكريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن هناك تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس، وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها".



وختم: "تتمنى هذه المديرية عدم التداول بهذا الملف ضماناً لسرية التحقيق وصولًا إلى النتائج المتوخاة".