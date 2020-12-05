لبنان

صور خالية من لحظة انفجار المرفأ

Lebanon 24
05-12-2020 | 00:03
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لم تتضمّن الصور التي التقطها القمر الفرنسي، فوق قبرص، وأرسلت إلى لبنان، لحظة انفجار المرفأ عند السادسة إلا 5 دقائق من مساء 4 آب الماضي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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