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لبنان
شعور بالإهانة
Lebanon 24
05-12-2020
|
00:08
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نُقل عن نائب في كتلة وازنة أن شعوراً بالإهانة، انتاب غالبية النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان الأخيرة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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