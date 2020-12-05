اجتماع في السرايا الاثنين للبحث في كيفية تغطية الدعم

في حين لم يخرج المجلس المركزي لمصرف لبنان بأي قرار في اجتماعه امس الاول حول موضوع دعم المواد الغذائية، لأن الموضوع من واجب الحكومة وعليها ان تضع برنامجاً آخر عملياً للدعم، كما قالت مصادر المجلس لـ"اللواء"، يُعقد في السرايا الحكومية يوم الاثنين اجتماع بين الرئيس حسان دياب والوزراء المختصين والمجلس المركزي للبحث في كيفية تغطية الدعم والخطة البديلة التي ستعتمد.