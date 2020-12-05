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لبنان
هل يطلب المحقق العدلي اعفاءه من مهمته؟
Lebanon 24
05-12-2020
|
06:05
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لا يستبعد متابعون لملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت أن يشهد طلب المحقق العدلي إعفاءه من مهامه وانسحابه من القضية.
المصدر: نداء الوطن
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