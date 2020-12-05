لبنان

على وقع الصدمة

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:05
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لا يزال قيادي بارز مصدوما من اجراء اتخذ بحقه اخيرا ويحاول ان يقرأ النتائج والتداعيات مع بعض المحيطين به 
المصدر: النهار
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