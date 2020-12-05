رهان في غير محله

تؤكد مصادر ديبلوماسية ان التذرع بالرئاسة الاميركية لتأخير الحكومة اللبنانية امر في غير محله لان الادارة الاميركية غير مهتمة لشؤون الداخل اللبناني الا في ما خص حركة "حزب الله"