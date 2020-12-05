لبنان

رهان في غير محله

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:05
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تؤكد مصادر ديبلوماسية ان التذرع بالرئاسة الاميركية لتأخير الحكومة اللبنانية امر في غير محله لان الادارة الاميركية غير مهتمة لشؤون الداخل اللبناني الا في ما خص حركة "حزب الله"
المصدر: النهار
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