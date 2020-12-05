الاشتراكي و القوات

ترى مصادر مراقبة أنّ زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى بشرّي للتعزية بالشاب الذي قُتل الأسبوع الفائت، تحمل رسالة إيجابية تجاه "القوات اللبنانية" وثناءً على موقفها من هذه الجريمة