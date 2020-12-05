نصرالله تحت النار... ماذا بعد اغتيال زاده وسليماني؟

كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن" بعد اغتيال مهندس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده في 27 تشرين الثاني الماضي في قلب إيران واغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 3 كانون الثاني 2019 في قلب بغداد، طُرحت أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت حرب الإغتيالات ستكمل وحول من يكون الهدف التالي. وحُكي كثيراً عن أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد يكون موضوعاً على لائحة جدول الأهداف ليس كهدف فقط بل على لائحة الأهداف القابلة للتنفيذ.ليس الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله خارج هذا التصوّر فهو دائماً كان يعيش في ظلّ مثل هذا الإحتمال وكأنّه سيحصل في كل لحظة. وطالما أعلن أنّه يتمنّى أن يكون شهيداً. قبل أن تعلن الإدارة الأميركية عن أنّها وراء قرار اغتيال سليماني، وقبل أن تتّضح هويّة منفّذي عملية اغتيال زاده، وإن كانت المخابرات الإسرائيلية هي المتّهمة، كان السيد نصرالله على لائحة الأهداف. ولكن ما دفع هذا الإحتمال اليوم إلى الواجهة هو اعتبار أن خيار القتل بات من ضمن استراتيجيات التحركات الأميركية والإسرائيلية، وهي لا تقتصر فقط على الأهداف الإيرانية. فقبل أن تذهب في هذا الإتجاه تبنّت واشنطن عمليات اغتيال مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مخبئه في باكستان، واغتيال قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في داخل سوريا وفي منطقة خاضعة لسيطرة القوات الروسية والنظام. العمليتان الأخيرتان نفذتا بواسطة قوات كوماندوس أميركية. هذا الأسلوب كانت واشنطن قد أهملته وابتعدت عنه منذ العملية الفاشلة التي حاولت فيها إنقاذ رهائنها في السفارة الأميركية في طهران، بينما كانت إسرائيل تعتمده في عمليات كثيرة نفّذتها واستهدفت فيها مواقع ومسؤولين تابعين لـ"حزب الله" وغيره.عمليات القتل المتعمّدأكثر من عبّر عن هذه الإستراتيجة الأميركية كان وزير الخارجية مايكل بومبيو وليس وزير الدفاع مثلاً. فقد اعتبر بومبيو في الكثير من خطاباته أّنه لا يكفي أن تُظهر أنّك تملك قوة كبيرة رادعة، ولكن عليك أيضاً أن تُظهر أنّك على استعداد لاستخدام هذه القوة ضدّ من تعتبره عدواً لك. هذا التحوّل هو الذي قاد عقيدة القتل الأميركية الجديدة.تولّى نصرالله الأمانة العامة لـ"حزب الله" في العام 1992 خلفاً للأمين العام السيد عبّاس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل في عملية نوعية، نفذتها طوافة عسكرية أطلقت صواريخ موجهة على موكبه في 16 تموز 1992، لدى عودته من احتفال تأبين في ذكرى اغتيال عدد من قادة "الحزب" قتلتهم إسرائيل أيضاً. قبل هذا الإغتيال كان "حزب الله" يدرك أن الكثير من قادته موضوعون على لائحة الأهداف الإسرائيلية. وكان نصرالله واحداً منهم.حرب تموز 2006 شكلت انعطافة في مسار احتجاب السيد نصرالله عن الظهور العلني في المناسبات العامة والخاصة. صحيح أن "الحزب" يعتبر أنه حقّق النصر في تلك الحرب ولكن في الواقع إن السيد نصرالله كاد أن يُقتل فيها. رواية الخطر الذي تعرّض له ليست عارضة أو مجرّد خبر غير أكيد، لأنّها وردت على لسان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في حديث مسجل له تم نشره في أول تشرين الثاني 2019 بعد 13 عاماً على حرب تموز، وقد روى فيه دوره فيها ومن ضمن ما رواه أنه "كان لـ"حزب الله" غرفة عمليات في قلب الضاحية، وكانت البنايات المجاورة لها تُقصف باستمرار وتُدمّر. في كل ليلة كانت هناك بنايتان أو ثلاث بنايات ضخمة عالية من 12 طابقاً أو 13 طابقاً، أقلّ أو أكثر، بل أكثر من هذا غالباً، كانت تسوّى بالأرض تماماً. ذات ليلة عندما كنّا في غرفة العمليات... شعرت هناك بعد أن قصفوا البنايات المجاورة لنا ودمّروها، وكان الوقت ليلاً، والساعة حوالى الحادية عشرة مساء، شعرت أنّ خطراً جدّياً يهدّد حياة السيد نصرالله. قرّرت أن ننقل السيد إلى مكان آخر. تشاورنا أنا وعماد (مغنية)، ولم يوافق السيد إلا بصعوبة على الخروج من غرفة العمليات... وهكذا كانت الضاحية ساكتة تماماً في الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكأنّما لا أحد يسكن هنا في قلب الضاحية حيث كانت المركز الرّئيسي لـ"حزب الله". اتفقنا على الانتقال من هنا إلى بناية أخرى، وانتقلنا ولم تكن هناك مسافة طويلة بين البناية الأولى والثانية. عندما انتقلنا بمجرّد أن دخلنا تلك البناية حدثت حالات قصف جديدة وقصفوا أماكن مجاورة لهذه البناية. انتظرنا هناك لأنّه كان لدينا خطّ آمن واتصال ويجب ألا ينقطع الاتصال، خصوصاً اتصالات السيد نصرالله واتصالات عماد. وحدث قصف آخر مجدّداً ودمّروا جسراً مجاوراً لتلك البناية. شعرنا أنّ هذين القصفين سوف يعقبهما قصف ثالث وقد يقصفون هذه البناية أيضاً. لم يكن في تلك البناية سوى ثلاثة أشخاص، أنا والسيد نصرالله وعماد. لذلك قرّرنا أن نخرج من البناية نحو بناية أخرى. خرجنا نحن الثلاثة ولم تكن هناك أيّ سيارة، وكانت الضاحية مظلمة تماماً والصمت يخيّم عليها بالمرّة... قال عماد لي وللسيد إجلسا تحت ظلّ هذه الشجرة... جلسنا في ذلك المكان، ذهب عماد ووجد سيّارة وعاد بسرعة، وربما لم يستمرّ الأمر أكثر من دقائق، عاد بسرعة... عندما وصلتنا السيّارة كانت طائرات MK تحلّق فوق رؤوسنا وتركّز علينا. وعندما وصلتنا السيّارة صارت الطائرات تركّز على السيّارة... وقد استغرق الأمر وقتاً حتى استطعنا الانتقال من مخبأ تحت الأرض إلى آخر تحت الأرض، وبعد الانتقال من هذه السيّارة إلى شيء لا يمكن ذكره الآن، من أجل أن نخدع العدو، ثم عدنا حوالى الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى غرفة العمليات مجدداً...".