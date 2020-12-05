لبنان

حراك دبلوماسي على خط بيروت يسبق زيارة دولية على مستوى رفيع

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:27
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حراك دبلوماسي على خط بيروت يسبق زيارة دولية على مستوى رفيع في محاولة لاحداث خرق سياسي ما، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 

المصدر: الانباء الإلكترونية
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