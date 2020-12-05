لبنان

عون مصر على الثلث المعطل.. ومخاوف من انهيار البلد

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:30
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كتبت "الأنباء": "لا جديد على مستوى المشاورات الحكومية، وقد أفادت مصادر "المستقبل" عبر جريدة الأنباء الالكترونية ان "المشكلة الحقيقية تكمن في اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الثلث المعطل بأي ثمن، وأنه يصرّ على 7 وزراء، اعتقادا منه بأن هذه الحكومة ستستمر حتى نهاية العهد، وفي حال لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية يكون بإمكانه السيطرة على الحكومة من خلال الثلث المعطل".

المصادر استبعدت تشكيل حكومة في وقت قريب، متخوفة من انهيار البلد والذهاب الى خيارات ليست في الحسبان. 

مصادر تكتل لبنان القوي قالت في المقابل عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إن "التكتل مستعجل أكثر من سواه لتشكيل الحكومة، وأنه لا يعلم سبب التأخير لأن المعني بالتأليف هو الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وليس هناك من معلومات حول الأسباب التي تؤخر التشكيل حتى الان".

المصادر ذاتها أكدت ان "شرطها الأساس هو وحدة المعايير التي يجب تطبيقها على كل القوى السياسية وليس لديها اي شرط آخر".
 
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