لبنان

معيار غير واضح لكيفية اختيار تنظيمات غير سياسية للمشاركة يمحفل دولي

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:30
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معيار غير واضح لكيفية اختيار تنظيمات غير سياسية للمشاركة في محفل دولي ذات طابع مالي، بحسب "الأنباء الالكترونية".
المصدر: الانباء الإلكترونية
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