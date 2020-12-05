دياب: لا أحد يدعمني وإذا "دخلت السجن" قد لا أجد من يدافع عني

كتبت صحيفة "الأخبار": "التمسّك بـ"تصريف الأعمال ضمن النطاق الضيّق" في مثل الوضع اللبناني، يعني تسريع الانهيار. يُنقل عن دياب تبريره بأن "لا أحد يدعمني"، وأيّ قرار يتخذه خارج مفهوم "تصريف الأعمال" قد يؤدّي به إلى السجن "من دون أن يُدافع عنه أحد".