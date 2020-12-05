لبنان

دياب: لا أحد يدعمني وإذا "دخلت السجن" قد لا أجد من يدافع عني

Lebanon 24
05-12-2020 | 07:05
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كتبت صحيفة "الأخبار": "التمسّك بـ"تصريف الأعمال ضمن النطاق الضيّق" في مثل الوضع اللبناني، يعني تسريع الانهيار. يُنقل عن دياب تبريره بأن "لا أحد يدعمني"، وأيّ قرار يتخذه خارج مفهوم "تصريف الأعمال" قد يؤدّي به إلى السجن "من دون أن يُدافع عنه أحد". 
 
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