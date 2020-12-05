محمد قتل برصاصة طائشة في اشتباكات بعلبك ليلا

قتل الشاب "محمد خ.ش." (سوري الجنسية) بعد اصابته برصاصة طائشة في الاشتباكات التي حصلت في بعلبك ليلا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

ونقلت جثته الى مستشفى الريان ثم الى مستشفى دار الامل الجامعي.