لبنان

محمد قتل برصاصة طائشة في اشتباكات بعلبك ليلا

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:05
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قتل الشاب "محمد خ.ش." (سوري الجنسية) بعد اصابته برصاصة طائشة في الاشتباكات التي حصلت في بعلبك ليلا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
 
ونقلت جثته الى مستشفى الريان ثم الى مستشفى دار الامل الجامعي. 

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