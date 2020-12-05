لبنان

إخماد حريق داخل شاليه في فاريا (صورة)

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:42
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا اندلع صباح اليوم السبت داخل شاليه يقع في الطبقة الثالثة في مجمع سياحي في فاريا كسروان، واقتصرت أضرار الحريق الذي أتى على كامل أثاث الشاليه على الماديات.
 
 
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