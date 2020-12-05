بالأسماء.. شكوى ضد مدير عام وزارة المهجرين و16 موظفا بجرم الاثراء غير المشروع

تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد مدير عام وزارة المهجرين و16 موظفا آخر بجرم الاثراء غير المشروع، بالاستناد الى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا سنداً لقانون الاثراء غير المشروع. وتم تقديم شكوى بحق كل من: أحمد عبدالسلام محمود، أسعد جميل ياسين، أنيس بهيج منصور، إيلي سليم خوري، بلال شكيب الحجار، جواد يوسف زيتوني، جوزيف فؤاد فغالي، حسن مصطفى الربيع، عادل حبيب درويش، علي سعيد عيسى، فادي كمال عياد، فؤاد جرجي الهبر، فؤاد شمس الدين صعب، مازن فؤاد عابد، هلا ناصيف داغر، وداد ميلاد مهنا.

وعُلم أنّ النيابة العامة التمييزية بصدد دراسه آليه التحقيق في هكذا اجراء غير مسبوق، وهو مستند الى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العدلي.