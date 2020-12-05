لبنان

اول دفعة من لقاح "كورونا" تصل إلى لبنان بمنتصف شباط.. لكن ماذا كشف أبيض؟

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:59
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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن "اول دفعة من لقاح الكورونا ستصل في منتصف شباط بحسب وزارة الصحة العامة"، وأوضح أن "لقاح فايزر سيتطلب استعدادا لوجستيا كبيرا قبل نشره وستغطي الكمية عددا محدودا من السكان لتشمل اولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية".
 
 
وكشف أن اللقاح سيكون مجانيًا وفقًا لمصادر وزارة الصحة، معتبرا أن المهم أن يتم توزيع اللقاح بطريقة شفافة وعادلة وان يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لهم.

وأضاف أبيض: "سيتبع ذلك بالتأكيد وصول المزيد من اللقاحات، على الرغم من أن الكمية والتاريخ لا يزالان غير واضحين. وفقًا لخبراء الصحة، تتطلب العودة إلى الحياة الطبيعية أن يكتسب اكثر من 60 ٪ من السكان مناعة ضد الفيروس، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التطعيم. هل سيوفر اللقاح مناعة طويلة الأمد؟".

ولفت الى أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى مناعة لأشهر على الاقل، كما أن نشر اللقاح على نطاق واسع سيوفر للبنان بالتأكيد مزيدًا من الاجوبة ويمكن للفيروسات أحيانًا أن تكتسب تغيرات جينية تجعل اللقاحات أقل فعالية، وقد لا تتذكر الخلايا المناعية الفيروس عندئذ.

وأكد أن هناك عدة حالات موثقة لمرضى أصيبوا سابقًا بالكورونا وتعافوا، ثم أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية في وقت لاحق، معتبرا أن هذا نادر جدًا، لكنه يثير تساؤلات حول طول امد المناعة بعد الاصابة إذ يمكن أن تعطي اللقاحات مناعة بطريقة مختلفة عن العدوى.

وختم أبيض:" باختصار، إن وصول اللقاح هو بالتأكيد تقدم كبير في مكافحة الوباء. ومع ذلك، فإن تطعيم غالبية السكان سيستغرق وقتًا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سينهي جائحة الكورونا. يجب أن نكون متفائلين، لكن يجب ألا نفرط في ذلك".
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