اول دفعة من لقاح "كورونا" تصل إلى لبنان بمنتصف شباط.. لكن ماذا كشف أبيض؟

٦.١ ستصل اول دفعة من لقاح الكورونا في منتصف شباط بحسب @mophleb. وسيتطلب لقاح @pfizer استعدادًا لوجستيًا كبيرا قبل نشره وستغطي الكمية عددا محدودا من السكان، وتشمل اولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية.
— Firass Abiad (@firassabiad) December 5, 2020
٦.١ ستصل اول دفعة من لقاح الكورونا في منتصف شباط بحسب @mophleb. وسيتطلب لقاح @pfizer استعدادًا لوجستيًا كبيرا قبل نشره وستغطي الكمية عددا محدودا من السكان، وتشمل اولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية.