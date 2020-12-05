ما بين عون والحريري!

بحسب ما يُنقل عن الرئيس ميشال عون، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري یحاول تعویم نفسه إقلیمیا ودولیا من خلال تقدیم نفسه كجزء من الأدوات الرابحة في اللعبة الداخلیة، ویسعى إلى بدء علاقته مع الإدارة الأمیركیة الجدیدة من موقع قوة، ولھذا فھو یواكب الإدارة الأمیركیة الحالیة في ضغوطھا ویحاول الإستفادة الشخصیة والسیاسیة الى أقصى حد، ولا یرى داعيًا للمغامرة قبل دخول الرئیس جو بایدن الى البیت الأبیض، وهذا ما يؤثر على الحركة السياسية الداخلية ويزيدها جمودًا.