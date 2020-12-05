أرسلان: توقيف ضباط أبرياء أصبح مهزلة

رّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر"، معتبراً أنّ "توقيف ضباط أبرياء في جريمة المرفأ أصبح مهزلة يجب أن تتوقف في أسرع وقت خاصة بعد أن تبيّن غموض كبير في التحقيقات، واغتيال العقيد النزيه ابو رجيلي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول صدقية التحقيقات وما ستؤول إليه النتائج التي ينتظرها جميع اللبنانيين بفارغ الصبر، مع ما يترافق من ألم حول كشف الحقيقة الكاملة بأدق تفاصيلها كي يعلم أهالي الشهداء الأموات منهم والأحياء ما ينتظرهم".