ما وراء أكمة إجتماع المجلس الأعلى للدفاع!

اعتبرت مصادر سياسية أن القرارات التي اتخذھا المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكیك والطعن بشرعیتھا وعدم نفاذھا، ورأت أنه لم یكن ضروریا عقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، لأن المواضیع التي ناقشھا لا تتطلب مثل ھذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله یؤشر الى نوایا مبیتة وأھداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ أیام والداعیة إلى تعویم الحكومة بھدف إبتزاز الرئیس المكلف سعد الحریري.