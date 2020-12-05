قرعوا باب منزله ثم طعنوه

تعرض المواطن ع. ج للضرب والطعن بآلة حادة وسلاح ابيض من قبل مجهولين من التابعة السورية واللبنانية، بعدما قرعوا باب منزله الكائن في محلة الشرفة بخعون، وما إن فتح لهم الباب حتى ضربوه على رأسه وطعنوه.و قد نقل المواطن الى مستشفى سير الضنية الحكومي للمعالجة، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة.