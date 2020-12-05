طبقة سياسية جديدة في الأفق!

على رغم إنكفاء التحركات الشعبیة في الشارع وإنحسارها الى حد التلاشي لأسباب كثیرة، فإن بعض المصادر يرى أن النقاشات الفكریة والسیاسیة في المنتدیات والحلقات الحواریة والغرف المغلقة لم تتوقف، وهي تعطي مؤشرات أولیة أن طبقة سیاسیة جدیدة في طور"التشّكل والتكّون" على أنقاض طبقة سیاسیة إستنفدت طاقتھا وذخیرتھا والثقة الشعبیة بھا.