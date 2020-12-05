اعتصام عمال كهرباء زحلة: هل يجوز أن يحل الظلم والظلام مكان النور؟

بدعوة من نقابة مستخدمي و عمال كهرباء زحة نفذ عدد من عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة صباح اليوم وقفة احتجاجية امام شركة كهرباء زحلة للمطالبة بالتمديد لكهرباء زحلة لسنتين حفاظاعلى مستقبلهم و مصير عائلاتهم مطالبين الرئيسين عون و بري و الرئيس المكلف سعد الحريري البت بقضيتهم.

وخلال الاعتصام الذي قطع خلاله الطريق لساعة تحدث رئيس النقابة روبير قلايلي الذي قال: "نقف اليوم لنقولكفى! كفى استهتاراً بمستقبل 022 عائلة من أبناء المنطقة ومن جميع الطوائف أعطت لزحلة والبقاع الأوسط أعلى مستوى من الخدمات في أصعب الظروف، هل يجوز أن يحل الظلم والظلام مكان النور؟ هل يجوز أن نكون على مشارف العام 0202 ومصير الشركة وعمالها مجهول؟ هل هكذا تكافؤون العمال الذين لم يتوانوا لحظة عن خدمة الصيانة 02/02 في العواصف والبرد القارس والحرارة الحارقة وحتى في الحروب؟ هل هكذا تكافؤون الشركة التي أنارت قضاء زحلة 02/02؟ نطالب اليوم... نطالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لتمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة لا تقل عن سنتين ريثما تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. نطالب بأن يكون قانون التمديد واضح ويتضمن مادة تحفظ حقوق المستخدمين والعمال حسب القوانين المرعية الاجراء ولا يدخلهم في دهاليز التجاذبات السياسية والمناقصات والتجارب الجديدة. كما ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف السيد سعد الحريري والسادة نواب قضاء زحلة البت في قضيتنا وإنصافنا لما قدمناه لمنطقة زحلة والبقاع الأوسط ومنعاً للوصول إلى ما لا تحمد عقباه، فمن يتحمل مسؤولية عدم التمديد؟