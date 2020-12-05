لبنان

إدارة كوارث اتحاد بلديات صيدا الزهراني:193 إصابة في أسبوع

Lebanon 24
05-12-2020 | 10:37
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أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الاسبوعي لحالات انتشار كورونا على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 27 تشرين الثاني وحتى الخميس 3 كانون الأول حيث يتم متابعة 617 حالة نشطة.

وتوزعت الحالات على 193 إصابة و7 وفيات و193 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.

وأشارت غرفة العمليات الى أنها "تتيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا".
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