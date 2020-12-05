7 إصابات جديدة بكورونا في شكا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان، "ظهور 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة وتسجيل حالة شفاء واحدة.



ودعت البلدية سكانها الى "ضرورة التزام إجراءات الوقاية".